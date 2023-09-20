Karabük'te yoldan çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı Karabük'te kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek aydınlatma direğine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

İHA

Karabük'te akşam saatlerinde 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde, ehliyetsiz olduğu belirlenen M.K.Y. (73) yönetimindeki 67 NC 691 plakalı otomobil, Şahin tepesi istikametinden 79. Cadde istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun karşısına geçerek aydınlatma direğine çarptı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada otomobil sürücüsü M.K.Y. ve yanında bulunan T.A.Ş. (13) yaralandı.

Vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)