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    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı

    İzmir polisi, Karadeniz illerinden İzmir'e silah getirerek suç örgütlerine teslim eden 2 kişiyi gözaltına aldı, aracın gizli bölmelerinden onlarca silah ele geçirildi.
    • 22.10.2022 - 17:17
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    Karadeniz üzerinden İzmir'e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente Karadeniz illeri üzerinden yasa dışı yollarla silah getirip, bu silahları suç örgütlerine teslim eden kişileri tespit etti.

    Harekete geçen ekipler, C.C. ve B.K. isimli şahıslara ve bu şahısların kullandığı iki araca yönelik operasyon düzenledi.

    Yaşanan kovalamacanın ardından şahıslar kullandıkları araçlarla Kemalpaşa’da yakalandı.

    Gizli bölmelerde onlarca silah ele geçirildi

    Araçta yapılan aramalarda; 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu, 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, tabanca yapımında kullanılan parçaların gizli bölmelerde ve bass hoparlöründe ele geçirilmesi dikkat çekti. Şüpheliler, silah kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

    Karadeniz üzerinden İzmir e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı #1

    Karadeniz üzerinden İzmir e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı #2

    Karadeniz üzerinden İzmir e silah sevkiyatı yapan iki kişi yakalandı #3


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