Karadeniz ve İç Anadolu'yu birbirine bağlayacak Eğribel Tüneli yıl sonunda açılacak

5 Bin 900 metre uzunluğundaki, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak olan Eğribel Tüneli, yıl sonunda hizmete açılacak.

Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kışın kar ve tipi ulaşımda büyük bir zorluk yaratıyordu.

İlk olarak 1936 yılında bir tünel projesi gündeme getirildi.

5 BİN 900 METRE UZUNLUĞUNDA

Yıllardır yapımı tartışılan tünel için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 5 bin 900 metre uzunluğunda çift tüplü Eğribel Tüneli Projesi hazırlandı.

Giriş kotu bin 860 metre, çıkış kotu ise yüzde 2,86 eğimle bin 720 metre olacak 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüp tünel ile güzergah, 6,5 kilometre kısalacak ve seyahat süresi 25 dakika azalacak.

Tünelin bitirilmesiyle kışın kar ve tipi nedeniyle ulaşımın aksadığı Eğribel Geçidi'nde ulaşım kolaylaşacak.

Tünelin açılmasıyla Giresun'dan Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas arasında rahat ve konforlu ulaşım sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN ÜÇÜNCÜ ÇİFT TÜPÜ TÜNELİ

Rize'de ulaşıma açılan 14,3 kilometre uzunluğa sahip Ovit Tüneli ile Trabzon'da yapımı sürdürülen 14,5 kilometre uzunluğundaki Zigana Tüneli'nden sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü çift tüplü tüneli olacak Eğribel'de, sığınma cebinin donatı, membran ve kaplama betonu imalatları ile araç geçişinin membran ve kaplama betonu imalatları sürüyor.

Kiriş imalatları ile birlikte kablo kanalına ait kalıp, donatı ve beton imalatlarının da sürdürüldüğü tünelde kazı ve destekleme çalışmaları tamamlandı.

Sağ tüpte 4 bin 397 metre ve sol tüpte 36 metre olmak üzere toplamda 4 bin 433 metre nihai kaplama betonu tamamlanan tünelden geçişlerin 2021 yılı sonlarına doğru yapılması planlanıyor.