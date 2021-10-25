Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılar yıkılıyor

Karadeniz Bölgesi'nde imar kirliliği ve kaçak yapı tartışmaları ile gündeme gelen yaylalarda, 'İmar Barışı' kapsamı dışında kalan kaçak yapıların yıkımına verilen kısa sürenin ardından devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rize'deki Ayder Yaylası için “Ayder’i kirlettik, rezil ettik” çıkışı ile gündeme gelen Doğu Karadeniz yaylalarındaki kaçak yapılara karşı 2 yıl önce Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane valilikleri harekete geçti.

Yapı yoğunluğu artan ve doğal güzellikleri bozulan yaylaların kurtarılması amacıyla kaçak yapılar için yıkım kararı alındı.

Yıkım kararı alınan kaçak yapı sahipleri ise bu dönemde Türkiye genelinde getirilen 'İmar Barışı' uygulamasından yararlanmak için başvuru yaptı.

KAÇAK YAPILAR YIKILDI

'İmar Barışı' ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilenler, yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeye başladı.

Bölgede neredeyse tüm yaylalarda, inşaat sesleri arasında kaçak yapılar yükseldi.

Karadeniz Bölgesi'nde yaylalarda kaçak yapılar yıkılıyor VİDEO

31 ARALIK 2017'DEN ÖNCEKİ YAPILARI KAPSADI

Jandarma, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve belediye ekipleri, kaçak inşaatlarla ilgili tutanaklar tuttu.

Valilikler ayrıca halkı uyarıcı bildiri yayınladı.

'İmar Barışı' uygulamasının 31 Aralık 2017'den önceki yapıları kapsadığı vurgulandı, bu tarihten sonra yapılan yapılar yıkıldı.

PANDEMİDE YENİDEN BAŞLADI

Bölgede bir süre duran kaçak yapılaşma, pandemi döneminde ilginin arttığı; birçoğu milli park, sit ve mera alanlarını da kapsayan yaylalarda yeniden başladı.

Denetimlerde tespit edilen kaçak yapıların yıkımlarının başladığı bölgede halka da uyarılar yapılıyor.

Trabzon’un Dernekpazarı ve Çaykara ilçelerinin ortak kullandığı Yurt Yaylası’nda tespit edilen kaçak yapılar, ekiplerce yıkıldı, ev yapmak için kazılan 11 temelin çukuru da doldurularak kapatıldı.

“İNSAN BİR HABER VERİR, HER ŞEYİMİZ HARAP OLDU”

Kaçak olduğu tespit edilen evi yıkılan Adem Beğendi, “Evimi 2 ay önce yapmıştım. Yeni yaptığımız evin yerinde dededen kalma bir evimiz vardı, yıkılmak üzereydi. Onun yerine aynı temel üzerine ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek ev yaptık. Yıkım yapılacağından haberimiz yoktu. Gelmiş iş makinesi ile evimi yıkmışlar. Tebligat falan göndermediler. Hiç haberimiz olmadı. Suçluysak yıksınlar ona sözümüz yok ama insan bir haber verir, içinden malzemelerimizi alırdık. Her şeyimiz harap oldu.” dedi.

“BABAEVİMİZİN YERİNE EV YAPTIK”

Evi yıkılan Yakup Yüce de “Yıkım için kimseye haber verilmedi. Bir uyarı da yapmadılar. Bizim yaylamızda babaevimiz vardı. Yıkılmak üzereydi. Taşları dökülmüş, çatısı çürümüş, su akıtıyordu. İçine 'yıkılacak' korkusundan giremiyorduk. Biz de babaevimizin yerine, yeni bir ev yaptık çünkü burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Biz mera alanına ev yapmadık, babaevimizin yerine ev yaptık. Bütün birikimim yıkılan evle beraber gitti. Ustaların keresteleri, malzemeleri vardı. Onları bile alamadılar.” diye konuştu.

“BİRİKİMİM GİTTİ”

Engin Balcı ise “Yaylada çok eski evler vardı ama yıllar sonra evler kullanılmaz hale geldi ve ihtiyaçlarımızı karşılamadılar. Tuvaletleri dışarıdaydı, duş alamaya yerleri yoktu, mutfağı yoktu. O evlerin yerine tek katlı yaylaya uygun yeni evler yaptık ama evlerimiz yıkıldı, birikimim gitti.” dedi.