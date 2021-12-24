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    Karadeniz'de 8 ilde okullara kar tatili

    Karadeniz bölgesindeki bazı kentlerde yoğun kar nedeniyle 8 kette eğitime ara verildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 24.12.2021 - 04:40
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    Karadeniz'de 8 ilde okullara kar tatili

    Rize, Trabzon, Zonguldak ve Bartın'daki tüm okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

    ORDU

    Ordu'nun Mesudiye, Kastamonu'nun Bozkurt, Abana ve Çatalzeytin, Sinop'un ise kent merkezi ile Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar kapalı olacak. Dikmen ve Gerze'de taşımalı eğitim gören öğrenciler okula gitmeyecek.

    GİRESUN

    Giresun'da okulların tatil edildiği ilçeler; Çanakçı, Keşap, Espiye, Yağlıdere, Tirebolu, Görele ve Eynesil.

    Karadeniz de 8 ilde okullara kar tatili #1

    ARTVİN

    Artvin'de ise kent merkeziyle Borçka, Murgul, Hopa, Arhavi ve Kemalpaşa ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.

    Karadeniz de 8 ilde okullara kar tatili #2

    ZONGULDAK

    Kentte 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle merkez, Kilimli, Çaycuma, Devrek, Gökçebey ve Alaplı ilçelerinde yarın sadece taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ereğli ilçesinde ise ilk ve orta dereceli tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı açıklandı.

    Karadeniz de 8 ilde okullara kar tatili #3

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