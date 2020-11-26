Karadeniz'de balıkçılar, yüzlerce kasa hamsiyle döndü

Zonguldak açıklarında avlanan balıkçılar, limana yüzlerce kasa hamsiyle dönerken hamsiler, tırlarla Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı.

Trabzon, Samsun, Ordu gibi Karadeniz'in birçok ilinden Zonguldak'a gelen balıkçı tekneleri, Karadeniz açıklarında hamsi avını sürdürüyor.

Sabahın ilk ışıklarında başlayarak gece geç saatlere kadar süren av sonrası tekneler avladıkları hamsileri karaya çıkarmak üzere Kozlu limanına geldi.

10 TON HAMSİ YOLA ÇIKTI

Köpük kasalara doldurulan hamsiler tırlara yüklendi. Hamsiler, ardından Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılmak üzere yola çıktı. Tekne kaptanı Fahri Ören, avladıkları yaklaşık 10 ton hamsiyle karaya döndüklerini ancak bu yıl hamsinin şu an için bol gözükmediğini söyledi.

"BALIK, GEÇEN YILA GÖRE ZAYIF VE İNCE"

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, hamsinin Zonguldak açıklarında kendini gösterdiğini anlatarak, "Hamsi halkın balığıdır. Hamsi milletin yüzünü güldürüyor. Doğu Karadeniz kayıkları geldi. Balık geçen yıla göre zayıf ve ince. Limanımızda tekneleri görmekten ve endüstriyel balıkçılık açısından mutluyuz." dedi.