Karadeniz’de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı
Gümüşhane ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı.
- DHA
- 03.11.2020 - 14:54
Karadeniz’de sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği son günlerde, mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı.
Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düştü.
YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Dün gece saatlerinde Gümüşhane-Trabzon sınırında, Zigana Geçidi'nin batı yakasında bulunan Kadırga Yaylası, kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı nedeniyle yayladaki yeşil alanlarda ve evlerin çatılarında ince kar örtüsü oluştu.