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    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu

    Sinop'ta yaşanan sel felaketinin ardından denize taşınan binlerce tomruk, Karadeniz'de birleşerek adacıklar meydana getirdi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 17:04
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:13
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    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu

    Sinop’un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan afette binlerce tomruk, sel sularıyla birlikte Karadeniz’e ulaştı. İddiaya göre tomrukların yıkıcılığı felaketin büyümesinde de etkili oldu.

    Selin sona ermesiyle birlikte Sinop’un Karadeniz sahilleri, bu ilçelerden taşınan bölgelerden taşınan tomruklarla kaplandı. Kayıp bazı kişilerin cesetleri ise sahillerde tomrukların arasında bulunabildi.

    TOMRUKLAR, AKINTIYLA BİRLİKTE SÜRÜKLENMEYE DEVAM EDİYOR

    Bölgedeki deniz trafiğini de etkileyen tomruklar, karaya yakın bölgelerde akıntıyla birlikte sürüklenmeye devam ediyor.

    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu #1

    ADACIKLAR OLUŞTU

    Karaya vuranlar iş makineleri ile kaldırılıyor. Henüz denizde kalanlar ise dehşet verici bir görüntü sunuyor. Karadeniz’deki binlerce tomruk çeşitli bölgelerde adacıklar meydana getirdi.

    Ayancık yolu üzerinden gözlemlenen bu durum, vatandaşların da ilgisini çekti. Yoldan geçenler durup tomruk adacıklarının fotoğrafını çekiyor. Sürüklenen tomrukları gözlemliyor.

    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu #2

    "DENİZ ALDIĞINI GERİ GETİRDİ"

    Bu manzarayı görmeye gelen Ersem Demir, "Deniz aldığını geri getirdi. Bu felaketin önemli etkeni tomruklar, bunu herkes biliyor zaten. Bu manzarada felaket ortada yani. Ne diyebilirim bütün selin, Allah tarafından gelir ama yani ona da bir vesile olan bu gördüğünüz ortam yani. Bunlar vesile olmasa belki bu kadar büyük bir hasar görmezdik. Bu kadar acı çekmezdik. Kendi şahsım adına ben çekmiyorum ama çeken insanlar var. Onlarla birlikte biz de çekiyoruz bu acıyı." dedi.

    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu #3

    Karadeniz’de tomruk adacıkları oluştu #4

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