Karakaya Barajı'nın türbin çarkı 40 yıl sonra yenilendi

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Karakaya Barajı, 40 yıl sonra büyük bir yenileme sürecine girdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci hidroelektrik santrali (HES) olan Karakaya Barajı'nın birinci ünitesine yerleştirilen 85 tonluk türbin çarkı 40 yılın ardından yenilendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın'ın iki kuruluşu olan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile Türkiye Elektromekanik AŞ'nin (TEMSAN) iş birliği sonucunda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen türbin çarkı, tasarım, tasarım doğrulama, model test süreçleri, demontaj, montaj ve test işlemlerinden geçti.

40 YIL SONRA YENİLENDİ

EÜAŞ tarafından işletilen ve 1800 megavat kurulu güce sahip olan Karakaya HES'in birinci ünitesine yerleştirilen türbin çarkı, 14 Mart'ta enterkonnekte sisteme bağlanarak elektrik üretimine başladı.

Modernizasyon ve bakım faaliyetleri sonucunda, yeniden enerji üreten birinci ünitede güç ve verimlilik ölçümleri yapıldı.

VERİMLİLİK ARTTI

Buna göre, yenilenen türbin çarkı 310 megavat güç, yüzde 95 üzerinde verimlilik değerlerine ulaştı.

Eski türbinde yüzde 91 olan verimlilik, böylece en az 4 puan artmış oldu.

12 BİN AİLENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK İLAVE ELEKTRİK ÜRETECEK

Birinci ünitedeki bu verim artışı ile yıllık 85 milyon liralık artı değer ortaya çıkacak.

Yıllık üretim artışı, 34 gigavatsaat olacak.

Sadece bu yenileme sayesinde her yıl 12 bin ailenin elektrik ihtiyacı karşılanacak kadar ilave elektrik üretecek.

YENİLEME İŞLEMİ 2028'DE TAMAMLANACAK

Karakaya HES'te türbin rehabilitasyon işlemleri diğer ünitelerde de devam ediyor.

Yenileme işlemlerinin 2028'de tamamlanması planlanıyor.

Tüm üniteler yenilendiğinde Karakaya HES, her yıl ilave olarak 510 milyon liralık artı değer üretecek. 70 bin aile daha yıllık elektriğini bu yenileme ile sağlayacak.