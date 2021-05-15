Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
414.006
-2.47%
EXEN Coin
36.09
-0.71%
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Karaköy’de bir grup genç, denize girdi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayarak denize giren ve kimseye aldırmadan yüzen gençler, görenlere ‘pes’ dedirtti.
    • İHA
    • 15.05.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaköy’de bir grup genç, denize girdi

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde İstanbul Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler şaşırttı.

    Yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar kameralara yansıdı.

    KAPANMA YOKMUŞÇASINA EĞLENDİLER

    Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi.

    Kimseye aldırış etmeyen grubun doyasıya eğlendikten sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.

    Karaköy’de bir grup genç, denize girdi #1

    Karaköy’de bir grup genç, denize girdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir