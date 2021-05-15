Karaköy’de bir grup genç, denize girdi
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayı hiçe sayarak denize giren ve kimseye aldırmadan yüzen gençler, görenlere ‘pes’ dedirtti.
- İHA
- 15.05.2021 - 10:06
Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde İstanbul Karaköy balıkçılar pazarının olduğu noktada denize giren gençler şaşırttı.
Yasakları hiçe sayarak denize giren grubun eğlendiği anlar kameralara yansıdı.
KAPANMA YOKMUŞÇASINA EĞLENDİLER
Yaklaşık bir saat boyunca denize giren gençlerin kapanma yokmuşçasına rahat davrandıkları gözlendi.
Kimseye aldırış etmeyen grubun doyasıya eğlendikten sonra bölgeden ayrıldığı belirtildi.