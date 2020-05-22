Karaköy'de tatlı kuyruğu

Vatandaşlar, bayram öncesi tatlı alabilmek için geldikleri tatlıcının önünde saatlerce sıra bekledi.

Ramazan Bayramı öncesi ve gece yarısı başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce bazı vatandaşlar tatlı alabilmek için Karaköy'de bulunan ünlü bir tatlıcının önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Vatandaşlar evlerine tatlı götürebilmek için metrelerde uzayan kuyrukta uzun süre beklemek zorunda kaldı.

"BUGÜN İKİNCİ GELİŞİM"

Daha önce bir defa sıraya girdiğini ancak tatlı alamadığı için ikinci defa sıraya girdiğini belirten Kenan Bektaş, "1 saattir sırada bekliyorum. Tatlı kalmadı. Siparişleri yetiştiremiyorlar. Bayrama hazırlık yapıyoruz. Buraya ikinci gelişim, herhalde gene alamayacağım. Üçüncü gelişimde akşam olacak" diye konuştu.