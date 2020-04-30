Karaman'da 12 yaşındaki çocuk ağılın avlusunda bulundu

Kayıp başvurusu yaptıkları kızları, koyunları otlatmaya götürdüğü yerde uyurken görüldü.

Karaman'da M.S.K. isimli kız çocuğu, kendilerine ait koyunları otlatmak için evlerinin yakınında bulunan bademlik mevkiine götürdü.

Akşam saatlerinde koyunlar eve gelirken, küçük kızın dönmemesi üzerine telaşlanan aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

EMNİYET GÜÇLERİ ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Polis, AFAD ve jandarma ekipleri, kız çocuğunun koyunları otlatmaya götürdüğü bölgede arama çalışması başlattı.

Jandarmaya ait iz takip köpeğinin de katıldığı arama-kurtarma çalışmasına vatandaşlar da yardım etti.

EVİN 50 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

Çalışmaların devamında küçük kız çocuğu, evinin 50 metre ilerisindeki bir ağılın avlusunda uyurken bulundu.

Kız çocuğunun bulunması herkesi mutlu etti.

ŞAŞKINLIK GEÇİREN ÇOCUK AĞLADI

Kurtarma ekiplerini ve ailesini karşısında gören çocuk, yaşadığı şokun etkisiyle annesi ve halasına sarılarak ağladı.

Bulunan kız çocuğu evine götürülürken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı belirlendi.