Karaman'da 5 yaşındaki çocuk kreşin penceresinden düştü

Karaman'da kreşin penceresinden düşen 5 yaşındaki çocuk için gelen sağlık görevlilerine, kreş görevlileri kapıyı açmadı. Sağlık görevlileri, ailesi ve polisle birlikte kreşe girdi.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde yaşanan olayda M.E.Y., yaklaşık 3 metre olan sınıfın penceresinden beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü ve çığlıklarını duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuğun durumu iyi diyerek kapıyı açmadılar

Kreşe gelen sağlık ekiplerine, görevliler tarafından M.E.Y.'in iyi olduğu söylenerek kreşin kapısı açılmadı. Yaralı çocuğu göremeyen sağlıkçılar, polis ekiplerinden destek istedi.

Aile kreşe polisle birlikte girdi

Polis ve çocuğun ailesiyle kreşe giren sağlık ekibi, yaralı M.E.Y.'yi, tedbir amaçlı ambulansa alıp Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Polis ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri kreşte inceleme başlattı.

DHA'nın haberine göre, kreş yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.





















