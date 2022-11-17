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    Karaman'da bir genç, yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

    Karaman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, ağır yaralandı.
    • 17.11.2022 - 20:20
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    Karaman'da bir genç, yol ortasında silahlı saldırıya uğradı

    Akşam saatlerinde Karaman'ın İmaret Mahallesi 130. Sokak üzerinde yaşanan olayda, Ali D. (28), yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

    Saldırı sonrası Ali D., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçtı.

    İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Hayati tehlikesi bulunuyor

    Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, burada tedavi altına alınan Ali D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Olay yeri inceleme ekibi de saldırının yaşandığı sokak üzerinden boş kovan çalışması yaptı. Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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