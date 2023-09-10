Karaman'da düğüne giderken aracın çarptığı yaşlı çift hayatını kaybetti Karaman’da düğüne gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte cip çarptı. Kazada kadın olay yerinde, kocası da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Karaman'da akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde, bir yakınlarının düğününe gitmek için yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Recep (66) ve Saliha Aksay (65) çiftine Ö.F.Ü. yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı cip çarptı.

Yaşlı çift yaşamını yitirdi

Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan kocası Recep Aksay da ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Bir süreliğine trafiğe kapanan Karaman-Ereğli karayolu kaza yerinde yapılan incelemeler ve cenazenin morga kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Cip sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)