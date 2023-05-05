Karaman'da erkek arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı

Karaman'da yaşanılan tartışmada kan aktı..
Saat 20.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 713 Sokak üzerinde meydana gelen olayda Şifanur K., evlerinin bulunduğu sokakta eski erkek arkadaşı Emre D.'nin yeni kız arkadaşı Çağla S. ile karşılaştı.
Sokak üzerinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ekmek bıçağını bacağına sapladı
Çağla S., üzerinde bulunan ekmek bıçağını Şifanur K.'nın sağ bacağına saplayıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız, bacağındaki bıçakla birlikte sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ameliyata alındı
Şifanur K., buradaki ilk müdahalesinin ardından bacağındaki bıçağın çıkarılması için ameliyata alındı.
Polis, olay yerinden kaçan Çağla S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.