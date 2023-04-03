Karaman'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı

İHA
Karaman'da saat 16.45 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADY 849 plakalı cip, dağlık yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Mermer işçisi 5 kişi yaşamını yitirdi
Kazada bir mermer ocağında işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Harun Keş, Mustafa Güler, Ali Çelik, Üzeyir Ceylan ve Mevlüt Güven olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Gökmen ağır yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Gökmen, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ölen 5 kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.