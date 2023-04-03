Karaman'da feci kaza: 5 ölü, 1 yaralı Karaman'da mermer işçilerini taşıyan cip, dağ yolundan uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 5 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

İHA

Karaman'da saat 16.45 sıralarında merkeze bağlı Aybastı köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 ADY 849 plakalı cip, dağlık yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

Mermer işçisi 5 kişi yaşamını yitirdi

Kazada bir mermer ocağında işçi olarak çalıştıkları öğrenilen Harun Keş, Mustafa Güler, Ali Çelik, Üzeyir Ceylan ve Mevlüt Güven olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Gökmen ağır yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Gökmen, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada ölen 5 kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.