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    Karaman'da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı

    Karaman'da Volkan T. (24), husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşı Hasan Hüseyin A.'yı (24) çıkan tartışmanın ardından sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı.
    • 27.06.2022 - 23:21
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    Karaman'da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı

    Bugün saat 21.10 sıralarında Karaman'ın Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, sanayi sitesinde bir iş yerinde çalışan Volkan T., aynı sitede başka bir iş yerinde çalışan arkadaşı Hasan Hüseyin A.'nın husumetli olduğu kişinin düğününe gittiğini öğrendi.

    Husumetlisinin düğününe gitti diye arkadaşını bıçakladı

    Buna tepki göstermesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Volkan T., tartışma sırasında Hasan Hüseyin A.'yı sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Hasan Hüseyin A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, kaçan Volkan T. de kısa sürede Yunus timlerince kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

    Karaman da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı #1

    Karaman da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı #2

    Karaman da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı #3

    Karaman da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı #4

    Karaman da husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşını bıçakladı #5


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