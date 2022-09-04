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    Karaman'da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı

    Karaman’da iki husumetli yaşlı adamın sokak ortasında birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.
    • 04.09.2022 - 08:17
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 08:33
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    Karaman'da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı

    Karaman'da dün saat 09.50 sıralarında Fenari Mahallesi 293 Sokak’ta, aynı köylü oldukları öğrenilen ve aralarında küfür etme meselesi yüzünden husumet bulunan Zekeriya K. (67) ile Hayrettin A. (58), çarşıda karşılaşarak tartışmaya başladı.

    Her iki şahıs arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için tanıdıkları araya girerek tarafları ayırdı.

    Dehşet anları kameraya yansıdı

    Husumetli olan Zekeriya K. ile Hayrettin A’nın birbirlerine bıçak ve silahla saldırarak yaralamasının dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı.

    Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın yaşandığı sokak üzerindeki evine kaldırımdan yürüyerek gitmekte olan Hayrettin A., aynı sokakta yol ortasında yürüyen husumetlisi Zekeriya K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı.

    Karaman da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı #1

    Silahlı bıçaklı kavga

    İkili arasında tartışma devam ederken, Zekeriya K., belinden bıçağı, Hayrettin A. da belinden tabancayı çıkardı. Zekeriya K., bir süre sonra elindeki bıçakla biranda Hayrettin A’nın üzerine yürüdü. O sırada geri geri kaçmaya çalışan Hayrettin A. ise park halindeki otomobile çarparak yere düştü.

    Zekeriya K., yere düşen Hayrettin A’ya elindeki bıçağı saplamaya başladı. Hayrettin A. da elindeki tabancayla Zekeriya K’ye 1 el ateş ederek göğsünden vurdu. Göğsünden vurulan Zekeriya K., yerde kaldı. İki yaşlı adamın kavga ettiği sırada sokaktan geçmekte olan iki vatandaşın silah sesi üzerine olay yerinden kaçtığı görüldü.

    Karaman da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı #2

    “2 el daha ateş ettikten sonra sigara içti"

    Hayrettin A., silahla göğsünden vurulduktan sonra yerden kalkamayan Zekeriya K’nin başına gelerek önce ayağına sonra da göğsüne birer el daha ateş etti.

    Silahını beline koyan Hayrettin A., daha sonra yere düşen sigara paketinden çıkardığı sigarayı yakarak yaralının başında içmeye başladı. Bacağı, kolu ve karın bölgesinde bıçak yarası olan Hayrettin A., evinin önüne giderek polisi beklemeye başladı.Karaman'da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı.

    Karaman'da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı VİDEO

    “Yaralılar aynı hastaneye kaldırıldı”

    İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı her iki şahıs da olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Göğsüne ve bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan Zekeriya K’nin sağlık durumunun halen ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Hayrettin A’nın ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

    Karaman da iki kişinin silahlı, bıçaklı kavgası kameraya yansıdı #3


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