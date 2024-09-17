Karaman'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Karaman'da 14 Eylül'de Karaman-Mersin Karayolu üzerinde bulunan Lale köyü kavşağında, Mersin'den Karaman yönüne seyir halinde olan Üzeyir Nazlı'nın (43) kullandığı 33 AJK 791 plakalı motosiklet, kavşaktan yola dönüş yapan A.A. idaresindeki 70 ER 736 plakalı Ford transit kamyonetle çarpıştı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazada motosiklet sürücüsü Üzeyir Nazlı ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üzeyir Nazlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazadan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan kamyonetin sürücüsü A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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