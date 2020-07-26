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    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

    Pikniğe gittiği yerde kaybolan 92 yaşındaki Heybet Nine'yi 15 saatlik çalışma sonucu bulan jandarma, bağ evine kadar sırtında taşıdı.
    • DHA
    • 26.07.2020 - 12:22
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    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

    Karaman'ına Ağılönü köyünde yaşayan ve  Alzheimer hastası olan 92 yaşındaki Heybet Koyuncu, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği alanda kayboldu.

    Durumu fark eden yakınları Koyuncu'ya ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    İlk etapta 10 jandarma asayiş, 2 trafik ekibi arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 5 dron ile eğitimli iz takip köpeği de kullandı.

    İlerleyen saatlerde Jandarma Su Araştırma Timi (JASAT), polis ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bağ evinin çevresindeki 2 metre yüksekliğe ulaşan mısır tarlaları dronlar ile tarandı.

    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu #1

    15 SAATİN ARDINDAN BULUNDU

    Yaşlı kadın, yaklaşık 15 saat süren çalışmayla iz takip köpeği 'Kahve' sayesinde mısır tarlasında bir ağacın altında uyurken bulundu. Yürümekte zorlanan Heybet Koyuncu'yu jandarma ekipleri sırtlarına alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki bağ evine taşıdı.

    Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu #2

    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu #3

    Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu #4

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