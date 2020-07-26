Karaman'da kaybolan Alzheimer hastası kadın bulundu

Pikniğe gittiği yerde kaybolan 92 yaşındaki Heybet Nine'yi 15 saatlik çalışma sonucu bulan jandarma, bağ evine kadar sırtında taşıdı.

Karaman'ına Ağılönü köyünde yaşayan ve Alzheimer hastası olan 92 yaşındaki Heybet Koyuncu, yakınlarıyla birlikte piknik yapmak için gittiği alanda kayboldu.

Durumu fark eden yakınları Koyuncu'ya ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İlk etapta 10 jandarma asayiş, 2 trafik ekibi arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 5 dron ile eğitimli iz takip köpeği de kullandı.

İlerleyen saatlerde Jandarma Su Araştırma Timi (JASAT), polis ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bağ evinin çevresindeki 2 metre yüksekliğe ulaşan mısır tarlaları dronlar ile tarandı.

15 SAATİN ARDINDAN BULUNDU

Yaşlı kadın, yaklaşık 15 saat süren çalışmayla iz takip köpeği 'Kahve' sayesinde mısır tarlasında bir ağacın altında uyurken bulundu. Yürümekte zorlanan Heybet Koyuncu'yu jandarma ekipleri sırtlarına alarak yaklaşık 500 metre mesafedeki bağ evine taşıdı.

Koyuncu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.