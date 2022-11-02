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    Karaman'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

    Karaman’da kamyonet ile işçi midibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.
    • 02.11.2022 - 02:51
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    Karaman'da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı

    Karaman'da gece saat 23.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi’nde, bisküvi fabrikası işçilerini taşıyan Mevlüt A. yönetimindeki 70 ABC 107 plakalı işçi midibüsü ile Abdulkerim B. idaresindeki 70 BA 754 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı.

    Binaya çarparak durabildi

    Kazada kontrolden çıkan işçi midibüsü 2 katılı müstakil evin bahçesine girdikten sonra binaya çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Karaman da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı #1

    12 işçi yaralandı

    İHA'nın haberine göre, kazada işçi midibüsünde bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı #2

    Karaman da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı #3

    Karaman da midibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı #4


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