Karaman'da öfkeli damat kayınvalidesini öldürdü

Merkez ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi'nde bir damat, kayınvalidesinin evine giderek onu bıçaklayarak öldürdü. Eşi ve kayınbiraderini de yaralayan damat, ekiplerin operasyonu sonucu yakalandı.

Karaman’da eşiyle boşanma aşamasındaki damat tüyleri ürperten bir cinayet işledi.

Akşam saatlerinde damat D.T., çocuklarını görmek için kayınvalidesinin oturduğu Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak’ta bulunan eve geldi.

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada cinnet geçiren D.T., kayınvalidesi Necla Koçyiğit’i (56) sırtından defalarca bıçakladı. Öfkeli damat daha sonra kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.’yi 12 yerinden, eşi Özlem T.’yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Necla Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi D.T. suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı D.T., alınan sağlık raporunun ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

KİRACI OLARAK YAŞIYORDU

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Necla Koçyiğit’in cenazesi kızı ve oğlunun tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Necla Koçyiğit’in olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

AYNI EVDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLENDİ

Bundan 9 yıl önce aynı evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Mahide Doğay, hunharca öldürülmüştü. Olayın yaşandığı tarihte kendisinden haber alamayan yakınlarının polise haber vermesiyle Mahide Doğay, çilingirle girilen evinde el, ayak ve boynuna bağlanan domuz bağı ile boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Üzerinde yorgan ve yastıkların olduğu belirlenen Mahide Doğay'ın aynı zamanda evinin de karıştırıldığı belirlenmişti.



