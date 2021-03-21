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    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

    Karaman'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığpı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 21.03.2021 - 05:27
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    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

    Karaman-Buçakışla kara yolunun 10’ncu kilometresinde, İbrahim Y. (31) yönetimindeki 70 FT 907 plakalı Isuzu marka kamyonet ile Kadir Ç. (32) idaresindeki 70 AAV 108 plakalı otomobil çarpıştı.

    KAMYONET YOL ORTASINDA DEVRİLDİ

    Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet ise yol ortasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı #1

    1'İ AĞIR, 6 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Burşah E. (30), Mehmet A. K. (13), Mustafa K. (38) ve Sülbiye B. (26), olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanede tedavi altına alındı.

    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı #2

    Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet A.K, yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı #3

    Karaman’da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı #4

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