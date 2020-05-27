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    Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

    Park halindeki araçlara çarpıp kaçan, otomobil sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
    • İHA
    • 27.05.2020 - 08:41
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    Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

    Koronavirüs tedbirlerince 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

    Karaman'da ise kısıtlamanın  bitmesine dakikalar kala bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

    PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPARAK DURDU

    Sürücüsü henüz belirlenemeyen 70 DT 111 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak durdu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Karaman'da otomobil park halindeki araçlara çarptı

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Kaza yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünün başka bir araçla olay yerinden ayrıldığını belirledi.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle olay yerine gelen bazı vatandaşlar, polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kazayı meraklı gözlerle izledi.

    KAZA YAPAN ARAÇ ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

    Kazayı izleyenlerin arasında bulunan yaşlı bir vatandaşın cep telefonuyla kazayı canlı yayın yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Polis, kazaya karışarak olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kaza yapan araç çekiciyle parka çekildi.

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