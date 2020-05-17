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    Karaman'da polis, silahlarını atıp kaçan şüphelileri arıyor

    Mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayan 2 şüpheli, yaşanan kovalamaca sırasında cami avlusuna tabanca attıktan sonra izlerini kaybettirdi.
    • DHA
    • 17.05.2020 - 02:13
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    Karaman'da polis, silahlarını atıp kaçan şüphelileri arıyor

    Karaman'da, Ahi Osman Mahallesi 35'inci Sokakta devriye görevi yapan mahalle bekçileri, 2 kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

    Bekçilerin 'dur' ikazına uymayan 2 kişi kaçmaya başladı.

    TABANCAYI CAMİ AVLUSUNA ATTILAR

    Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheliler Kemal Kaynaş Caddesi'nde geldiklerinde Hal Camisi'nin avlusuna yanında taşırıkları tabancayı atıp, karanlığın da etkisiyle izini kaybettirdi.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı -1


    'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı -2

    'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı -3

    'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler cami avlusuna tabanca attı -4

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