Euro
15.52
0.15%
Dolar
13.57
0.08%
Altın
796.72
0.00%
Borsa
2007
0.48%
Bitcoin
599.795
1.42%
BTXN Coin
31.77
-4.42%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü

    Karaman’da şiddetli rüzgar erkek öğrenci yurdunun çatısını uçurdu. Devrilen ağaçlar sebebiyle trafikte aksamalar yaşandı.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 02:49
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 02:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü

    Karaman'da akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 100 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü - Video

    ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇATISI UÇTU

    Hamidiye Mahallesi’ndeki 16 katlı Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Piri Reis Erkek Öğrenci Yurdu’nun çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yerinden söküldü.

    Tonlarca ağırlıktaki çatı rüzgarın da şiddetiyle 300 metre ileri savrularak yol üzerine düştü.

    Çatının düşmesi sırasında yoldan kimsenin geçmemesi ise yaralanma ve can kaybını önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatının düştüğü yolu trafiğe kapatırken, yurt binası etrafında da güvenlik tedbiri aldı.

    Çatının yoldan kaldırılması için bölgeye Karaman Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #1

    RÜZGAR AĞAÇLARI DEVİRDİ

    Şiddetli rüzgar ağaçları da devirdi. Mut Caddesi üzerindeki orta refüjde bulunan dev çam ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayarak kökünden sökülerek yol ortasına devrildi.

    Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

    Şiddetli rüzgar, Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan çok sayıda ağacın da kökünden sökülerek devrilmesine neden oldu.

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #2

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #3

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #4

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #5

    Karaman da şiddetli rüzgar çatıları uçurup, ağaçları kökünden söktü #6


    Görüş Bildir