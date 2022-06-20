Karaman'da tartıştığı oğlunu yaralayan baba: Silah kazara ateş aldı 

Karaman'da dün Babalar Günü'nde tartıştığı 26 yaşındaki oğlu Cahit Özeli'i tabancayla vurarak göğsünden yaralayan Halit Özel, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dün saat 22.40 sıralarında Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi 488 Sokakta meydana gelen olayda Halit Özel, evlerinin bahçesinde tartıştığı oğlu Cahit Özel'e tabancayla ateş etti.

Oğlunu göğsünden vurarak yaraladı

Göğsünden yaralanan Cahit Özel, kanları içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cahit Özel, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cahit Özel'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

"Oğlumu bilerek yaralamadım, silah kazara ateş aldı"

DHA'nın haberine göre eve gelen polislere teslim olan Halit Özel'in ilk ifadesinde oğlunu bilerek yaralamadığını söylediği öğrenildi. Özel ifadesinde ''Oğlum eve alkollü gelmişti, biraz tartıştık. Tartışma sırasında silah kazara ateş aldı. Oğlumu bilerek yaralamadım. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüm” dedi.

Tutuklandı

Halit Özel, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

















