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    Karaman’da yangın: 5 ev kül oldu

    Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 5 ev, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 18.04.2021 - 01:57
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 03:00
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    Karaman’da yangın: 5 ev kül oldu

    Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Eskice köyünde, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    RÜZGAR NEDENİYLE 4 EVE SIÇRADI

    Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki diğer 4 eve daha sıçradı. Bunun üzerine köylüler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye, köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Jandarmada yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı.

    Karaman’da yangın: 5 ev kül oldu-Video

    Karaman’da yangın: 5 ev kül oldu #1

    2 SAATLİK ÇABAYLA KONTROL ALTINA ALINDI

    Diğer ilçelerden itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evlerden birinde oturan ailenin yangın sırasında tahliye edildiği, diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi.

    Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

    Karaman’da yangın: 5 ev kül oldu #2

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