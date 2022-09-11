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    Karaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

    Karaman'da 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
    • 11.09.2022 - 23:11
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    Karaman'da zincirleme kaza: 4 yaralı

    Karaman'da akşam saatlerinde Karaman-Ereğli Karayolunun 15. kilometresinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kaza meydana geldi.

    İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

    İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik tedbiri alırken, yol kenarındaki yaralılara ilk müdahaleyi oradan geçmekte olan diğer araç sürücüleri ile vatandaşlar yaptı.

    Karaman da zincirleme kaza: 4 yaralı #1

    4 yaralının durumu iyi

    İHA'nın haberine göre, meydana gelen zincirleme trafik kazasında Ümmühan A. (45), İsmail A. (52), Hacer A. (45) ve Fatma D. (5) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken,sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Karaman da zincirleme kaza: 4 yaralı #2

    Ulaşım normale döndü

    Yaşanan kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından karayolunda ulaşım normale döndü.

    Karaman da zincirleme kaza: 4 yaralı #3

    Karaman da zincirleme kaza: 4 yaralı #4


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