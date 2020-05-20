Karamollaoğlu: Sağlıkçılara bir maaş ikramiye verilsin

Sağlık çalışanlarının koronavirüs sürecinde destan yazdığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu çabalarına bir miktar karşılık verilmeli" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin sosyal medya hesaplarından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün gece idrak edilen Kadir Gecesi'nin hayırlar getirmesi için dua eden Karamollaoğlu, bütün insanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Karamollaoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın 19 Mayıs 1919'da başladığını söyleyerek, bu savaşın içerisinde çok büyük dersler barındıran tarihin eşsiz sayfalarından biri olduğunu ifade etti.

"DESTAN YAZAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınının etkisinin sürdüğünün altını çizen Karamollaoğlu, "Dünyada ve ülkemizde vakaların azalması bizi sevindirmekte, umutlarımızı artırmaktadır ama ne olursa olsun tedbirlerden taviz verilmemelidir. Bilim Kurulu'nun kararları amasız, fakatsız uygulanmaya dikkat edilmelidir." diye konuştu.

Karamollaoğlu, bu süreçte canlarını ortaya koyarak bir destan yazan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BAYRAM ÖNCESİ BİR MAAŞ İKRAMİYE VERİLSİN"

"Bize düşen ise hiç değilse bu çabalarına bir miktar karşılık vermektir. Bu sebeple hükümete önerimiz, bütün sağlık çalışanlarına hiç olmazsa bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesidir.

Bu onların emeklerinin, fedakarlıklarının karşılığı kesinlikle değildir; ama bu fedakarlık ve gayret karşısında da iktidarın bir şeyler yapmasına ihtiyaç vardır kanaatindeyim. Bu aslında onların hakikaten bütün fedakarlıklarının karşılığı olmaz ama gönül alma babında bir adım olur."





"KRİZİ BİR ÜRETİM SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜRELİM"

Koronavirüs ile mücadele sürecinde yaşanan ekonomik gelişmelere değinen Temel Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz sadece ekonomide değil her alanda bir çıkmazın içine sürüklenmiş bulunuyor. Bu sebeple buradan bir çağrı yapmak istiyorum, içinde bulunduğumuz bu krizi gelin hep beraber bir fırsata çevirelim.

Gelin bu krizi bir üretim seferberliğine dönüştürelim. Kaynaklarımızı artık betona ve inşaata değil tarıma, çiftçiye, hayvancılığa aktaralım. Sadece AVM'lerin değil küçük ve orta ölçekli esnafın da yanında olalım, onları da destekleyelim."