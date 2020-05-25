Karamollaoğlu'ndan demokrasi yorumu

Saadet Lideri, demokrasinin herkesi muhatap almasının bir avantaj, ancak alimle cahil arasında bir ayrım yapmamasının da bir dezavantaj olduğunu belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de gazeteci Özlem Gürses’in sorularını yanıtladı.

Burada açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu'nun gündeminde seçim zamanlarında kullanılan oyun değeri vardı.

Yıllar önce "Dağdaki çobanla benim oyum bir mi?" diye sorarak yeni bir polemik başlatan Aysun Kayacı'nın açıklamalarının bir benzeri de Saadet Partisi Lideri'nden geldi.

DEMOKRASİNİN DEZAVANTAJI

Karamollaoğlu, demokrasiyi nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, 'alimin de cahilin de bir oya sahip olması' tartışmalarına değinerek, "Bu doğru mu? Aslında tam doğru değil; ama siz bunu ayrım yapmaya başladığınız zaman bu sefer dengeyi nerede tutturacağınız belli olmuyor” dedi.



Karamollaoğlu demokrasinin en ideal çözüm olmadığını ancak mevcut modeller arasında en geçerli olanı şeklinde nitelendirildiğini belirtti. Karamollaoğlu, demokrasinin herkesi muhatap almasının bir avantaj, ancak alimle cahil arasında bir ayrım yapmamasının da bir dezavantaj olduğunu dile getirdi.



Temel Karamollaoğlu'dan demokrasi yorumu İZLE