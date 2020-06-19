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    Karantina uygulanan yerleşim yeri sayısı açıklandı

    28 ildeki 76 yerleşim yerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulandığı duyuruldu.
    • AA
    • 19.06.2020 - 14:16
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    Karantina uygulanan yerleşim yeri sayısı açıklandı

    Korona salgını ile mücadelede il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki Umumi Hıfzısıhha kurullarınca, yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmaya devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan yerleşim yerleri hakkında açıklamalarda bulundu.

    76 YERLEŞİM YERİNDE KARANTİNA

    Bu kapsamda bugün saat 13.00 itibarıyla 28 ilde, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta.

    Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus (48.170)’. Öte yandan 66 ildeki 502 yerleşim yerinde ise karantina kararı kaldırıldı.

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