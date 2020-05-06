Suudi Arabistan'dan gelerek karantina sürecini Mersin Kız Yurdu'nda geçiren adam, odasını kullandığı kız öğrencilere eğitimleri boyunca burs vermek istediğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan getirilerek, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kız Yurdu'na yerleştirilen Gökmen Aşkaroğlu, 14 günlük karantina sürecini tamamladı.

"UFAKTA OLSA YARDIMDA BULUNMAK İSTİYORUM"

Aşkaroğlu, 14 gün boyunca odasını kullandığı kız öğrencilere burs vermek istediğini belirterek, "Bizleri yurt dışından getirerek yurtlara yerleştiren devletimize, bu süreçte bizlere her konuda yardımcı olan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzel bakımımız, yemeklerimiz çok şükür hiçbir eksiğimiz olmadı. Odalarını kullandığım öğrencilere burs vermek istedim çünkü ben de iki kız çocuğu babasıyım. Gönlümden geçtiği için ufakta olsa öğrencilerimize yardımda bulunmak istiyorum" dedi.

Karantinada odasını kullandığı öğrencilere burs verecek ViDEO