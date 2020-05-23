Karantinadaki çay üreticilerine korona testi yapılıyor

Rize'de köy ve mahalleleri dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin test yapmayı hedefliyor.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gelmeyi sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'na başvuran çay üreticileri, izin belgelerini aldı. 4 ilde başvuru sayıları 50 bine ulaşan müstahsiller, çarşamba gecesinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı.

4 İL SINIRINDA ÜST DÜZEY TEDBİR

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında da üst düzey önlemler alındı. İl sınırlarında polis ve jandarma ile sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen üreticiler, bir hafta süreyle evlerinde karantinaya alındı.

KORONAVİRÜS TESTİ YAPILIYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması engeli kaldırılarak Rize’ye gelen çay üreticileri evlerinde karantina süreçlerini geçiriyor.

İl Pandemi Kurulunca oluşturulan 110 kişilik ekip karantinadaki çay üreticilerine koronavirüs testi yapmaya başladı.

Köy ve mahalleleri gezen ekipler, cami hoparlörlerinden anonslar yaptırarak il dışından gelenlerin arasında her evden bir kişiyi belirlenen açık alan ya da cami altlarına çağırıyor. Burada test yapılanlar, yeniden evlerine gönderiliyor.

3 GÜNDE 5 BİN TEST

Testi negatif çıkan üretici evin ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek. Evin diğer halkı ise sadece tarlada çay toplayabilecek, ev ile tarla arasında başka bir alanda bulunamayacak.

14 günün sonunda karantina süreleri biten üreticiler, normal yaşamlarına dönebilecek. 3'erli grup halinde dolaşan ekipler, 3 günde 5 bin kişiye test yapacak.

ÜRETİCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Test yaptıran çay üreticisi Mehmet Naci Yılmaz, "Uygulamayı çok iyi buldum. Ben geleli 8 gün oldu. Hasta olsaydım belli ederdi kendini." dedi.

Turgay Mercan da, "20 Mayıs’ta geldim. Uygulamayı çok iyi buluyorum. Fakat bunu buraya gelmeden İstanbul’da yapsalardı daha iyi olurdu. Kimse hasta olup olmadığını bilmiyor. Ben zaten 2 aydır evden dışarı çıkmıyordum." diye konuştu.

Hikmet Kanbur ise "Bunlar güzel şeyler. Milletin sağlığı sıhhati için bu uygulamalar çok güzel." ifadelerini kullandı.