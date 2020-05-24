Karantinanın en çok kazanan ünlü isimleri

Karantinanın en çok kazanan ünlü isimleri

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok konser ve etkilikler iptal olurken karantinadan bazı ünlü isimler karlı çıktı.

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla mücadele kapsamında yetkililer "evde kal" çağrılarında bulunmaya devam ediyor.

Bu uyarıları dikkate alan ünlü isimler ise karantina sürecini evlerinde geçiriyor.

KARANTİNADA EN ÇOK KAZANAN ÜNLÜLER

Geniş bahçeleri ve yüzme havuzları bulunan villalarında karantinada olan ünlüler, bir filmden ya da bir reklam kampanyasından milyonlarca para kazanıyor.

Etkinlikler ve konserlerin iptal olmasına rağmen bazı ünlüler, karantina sürecinden karlı çıktı.

İşte karantinanın çok kazanan ünlü isimleri:

SELİN CİĞERCİ

Selin Ciğerci, bir internet sitesiyle anlaşma yaptı. Instagram'dan tek bir tuşa basarak, yaklaşık 400 bin lira kazandığı ortaya çıktı.

"Vergi rekortmeni olacağım" diyen Selin Ciğerci, "400 bin değil, 600 bin lira kazanıyorum. Haftaya da vergimi vereceğim." dedi.

YALIN

Yalın bir canlı yayın konserinden 300 bin lira kazanıp bağışladı. Aralarında Gülşen, Murat Dalkılıç, Can Bonomo, Gaye Su Akyol ve Kalben’in de olduğu yıldızların konser ücretleri 40 bin lira ile 150 bin lira arasında değişti.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş ‘Mücbir Sebepler’e gelen reklamla 50 günde 1 milyon TL’nin üzerinde kazandı.





Sosyetik isim Rachel Araz’ın bu dönemki paylaşımları ilgi çekti. Bir paylaşımı 25 bin TL’ye çıktı.





Ebru Şahin bir spor ayakkabı markasıyla 700 bin liraya anlaştı.

YouTube’a yönelen Müge Boz-Caner Erdeniz, Zeynep Sever Demirel, Burcu Esmersoy, Çağla Şıkel de abone sayılarını artırıp reklamdan kazandılar.

Yeğeni Ozzy ile yaptığı dans videoları dikkat çeken Fırat Çelik bir spor giyim markasından reklam teklifi aldı.