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    Karantinaya alınanlara kitap hizmeti

    Karantinaya alınanlara kitap hizmeti

    New York'tan getirilip Giresun'daki yurtta karantinaya alınan vatandaşlara, kitap ve spor malzemeleri dağıtıldı.
    • AA
    • 18.05.2020 - 15:00
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    Karantinaya alınanlara kitap hizmeti

    Koronavirüs salgını nedeniyle hayatı tehlikede olan Türk vatandaşları için harekete geçen devlet, dünyanın birçok noktasındaki vatandaşlarını büyük bir titizlikle tahliye etti.

    Yurda dönen vatandaşlar, farklı bölgelerde karantina altına alındı.

    Karantina günlerinin kötü geçmemesi için vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

    Yurtta kalanlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gönderdiği hediyeler dağıtıldı.

    İSLAMİ KİTAPLAR

    Karantinada kalan vatandaşlara hediye edilen kitaplar arasında İslamiyet'i anlatan kitaplar da yer aldı.

    İSTEYENE KUR'AN-I KERİM

    İbadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Müftülükten temin ettiği Kur'an-ı Kerimler de dağıtıldı.

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