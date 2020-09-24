Karantinaya uymayanlara tazminat davası

Bolu'da koronavirüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, karantinayı delenlere tazminat davası açılabileceğini söyledi.

Valiliklerin aldığı karara göre, test sonuçları pozitif olan ve ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin, KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanıyor.

MASRAFLARI DA TAHSİL EDİLECEK

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden tahsil ediliyor.

KARANTİNADAN KAÇAN, TAZMİNATLA DA YÜZLEŞECEK

Karantinayı delerek başka insanları da hasta eden kişilerin yaşayacakları sorunlar bununla da kalmayacak.

Hasta ettikleri şahıslar tarafından tazminat davası ile karşı karşıya gelmeleri de söz konusu.

"HASTADAN ETKİLENEN, TAZMİNAT DAVASI AÇABİLECEK"

Kentteki koronavirüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, izolasyona tabi vatandaşların karantina kurallarına uymaması ile ilgili de konuştu. Yakalanan hastaların yurtlara yerleştirilerek masraflarını karşılamayacaklarını dile getiren Vali Ümit, “Bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2 milyon 205 bin lira maske cezası kesmişiz. Bunun ötesinde, izolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım” diye konuştu.