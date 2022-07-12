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    Karasu'da bayram boyunca 81 kişi boğulmaktan kurtarıldı

    Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde sahillerde görev yapan cankurtaranlar, Kurban Bayramı boyunca boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi kurtardı.
    • 12.07.2022 - 20:17
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    Karasu'da bayram boyunca 81 kişi boğulmaktan kurtarıldı

    Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde Kurban Bayramı tatilli nedeniyle yoğunluk yaşandı.

    Çevre illerden çok sayıda vatandaşların tercih ettiği ilçede, cankurtaranlar denize giren tatilcilerin olumsuzluk yaşamaması için görev yapıyor.

    81 kişi kurtarıldı

    Arife günü dahil 4 günlük Kurban Bayramı süresince 45 noktada görev yapan 61 cankurtaran personeli, boğulma tehlikesi geçiren 81 kişiyi sudan çıkardı.

    "Sahilde güvenli alanlar yarattık"

    Amaçlarının tatilcilerin güven içerisinde vakit geçirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, "15 Haziran tarihinden itibaren görevimize hazırlandık. Bayram süresinde yoğun bir program izledik. Toplamda 81 kişiyi sudan çıkardık. Sezon boyunca ise 183 kişiyi kurtardık. Bunlardan 11 kişiyi sağlık ekiplerine teslim ettik. Vatandaşlarımıza cankurtaranların olduğu bölgede denize girmeyi tavsiye ediyoruz. Sahilde güvenli alanlar yarattık. Vatandaşlar burada keyifli bir şekilde tatillerini geçirebilir. Toplam 4 jetimiz sürekli devriye halinde geziyor. İlk yardım konusunda da eğitimimiz var. Yoğun bir program geçiriyoruz. 15 Eylül'e kadar bu şekilde vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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