Otobüste yolculara sıcak ikram yapılmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara yolu taşıma yönetmeliğine yönelik bir dizi yeni karar yayınladı.

Yeni yönetmelikle birlikte, geçerli olan yetki belgelerinin ilk yenilenme sürecinde taşımacılara ücretsiz 6 aylık ek süre verildi.

KARA YOLU TAŞIMACILARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

23 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile ayrıca, koronavirüs ile mücadeledeki normalleşme sürecinde, yolculara sıcak ikram yapılmaması, ikram edilen yiyecek ve içeceklerin ‘ambalajlı’ olması şartı getirildi.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ülke olarak koronavirüs ile mücadelede başarılı bir performans gösterildiğine işaret ederken, “Bakanlık olarak, salgınla mücadele sürecimizde tedbiri elden bırakmıyoruz. Bunun yanında da kara yollarımızda taşımacılık hizmeti veren firmalara desteğimizi sürdürüyoruz.

Yayınladığımız yönetmelik değişikliği ile, kara yolunda faaliyet gösteren taşımacıların yetki belgelerini ilk yenilenme sürecinde ücretsiz olarak 6 ay uzattık.” dedi.

YİYECEK VE İÇECEKLER AMBALAJLI VE SOĞUK OLACAK

Yönetmelik değişikliği ile, otobüslerde yolculara verilen yiyecek ve içeceklerin mutlaka ambalajlı olması ve soğuk olarak ikram edilmesi gerektiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Otobüslerdeki ikramların gıda mevzuatına uygun olması, ikram süreçlerinin de Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun yönergelerine tam uyum sağlanması konusunda hassasiyet gösteriyoruz.

Tüm bu tedbirlerimizi yolcularımız ve işletmelerimizin sağlığı için yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, temizlik, maske ve mesafe kuralına tam uyum sağlamak, salgınla mücadele başarımızı artıracaktır.” dedi.