Kariyer.net: Bilgilerin çalınması bizden kaynaklı değil

Kariyer.net: Bilgilerin çalınması bizden kaynaklı değil

Türkiye'de online iş bulma platformu olan Kariyer.net, 50 bin üyeye ait verinin çalındığını bildirdikten sonra, durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi.

Online iş bulma platformlarından biri olan Kariyer.net'te 50 bin üyeye ait veri çalındı. Çalınanlar arasında, kullanıcı şifresi ve ismi, doğum tarihi, telefon numarası gibi bilgilerin bulunduğu belirtildi.

50 BİN KİŞİYE AİT VERİ ÇALINDI

Bu veri ihlalini kamuoyuna açıklayan Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yaptığı tam açıklama şu şekilde:

“Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kariyer.net Elektronik Yayıncılık ve İletişim Hiz. AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle; İhlalin Kariyer.net'e tedarikçi olarak hizmet veren bir danışman tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Kariyer.net'in bir çalışanına, adı geçen sitede üyeliği bulunan 50.000 kişiye ait olduğu iddia edilen bir dosyanın aynı gün internette bir siteye yüklendiği bilgisinin aktarılmasıyla tespit edildiği" aktarıldı ve ihlalin 10.08.2020 tarihinde gerçekleştiği, Kariyer.net tarafından 12.08.2020 tarihinde tespit edildiği" belirtildi.

ÖZEL BİLGİLER ÇALINDI

Açıklamaya şöyle devam edildi: "İhlalden etkilenen verilerin, ‘email adresi’, ‘kullanıcı şifresi’, ‘isim soyad’, ‘doğum tarihi’, ‘telefon numarası’, ‘profil fotoğrafı URL link bilgisi’, ‘yaşadığı il’, ‘yaşadığı ilçe’ bilgileri olduğu,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 40.955, kayıt sayısının 53.149 olduğu,

İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak adaydestek@kariyer.net adresinden ve 0216 468 76 00 numarasından bilgi alabilecekleri ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/634 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir."





"BİZDEN KAYNAKLI DEĞİL"

Kariyer.net'in açklamasında, "Kısıtlı bir grup Kariyer.net Aday (İş Arayan) kullanıcısına ait bilgilerin internet ortamında paylaşıldığı bilgisini almamız üzerine yaptığımız incelemeler; durumun Kariyer.net’ten kaynaklanmadığını göstermektedir.

Bu listenin Kariyer.net sistemlerine yetkisiz bir erişim sonucu elde edildiğine yol açacak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Kendi sistemlerimizden kaynaklanan bir durum söz konusu olmasa da yükümlülüğümüz gereği KVKK’ya bildirim yapmış bulunmaktayız.

Dolayısıyla Kariyer.net aday verilerinin sistemimize izinsiz erişimle çalındığını belirten ifadeler kesinlikle doğru değildir.Kullanıcılarımızın verilerinin güvenliği şirketimizin en temel önceliklerinden biridir.

Kuruluşumuzdan bu yana veri güvenliği konusunda derinlemesine ve detaylı çalışmalar hassasiyetle yürütülmüş; gerekli önlemler alınmıştır. Kariyer.net’te şifreler, kriptolojik metodlarla saklanmakta (şifreli biçimde tutulmakta), dolayısıyla sistemlerimizde açık şekilde yer almamakta, şirketimizdeki hiç kimse tarafından bilinmemekte ve şifrelere ulaşılamamaktadır.

Diğer taraftan; kullanıcıların, tek bir kullanıcı adı ve şifre ile birçok farklı internet sitesini kullandığı çok rastlanılan bir davranıştır.

Bu durumun başka bir sitenin şifreleme tedbirlerini almamasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir." açıklamasında bulundu.