Karlıova'da buz sarkıtları, itfaiye tarafından temizleniyor
Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Karlıova'da 2 metrelik buz sarkıtları oluşunca itfaiye, duruma el attı. Buz sarkıtları, itfaiye tarafından kaldırıldı.
- DHA
- 22.01.2021 - 09:24
- Güncelleme : 22.01.2021 - 09:59
Bingöl Karlıova'da yaklaşık 1 haftadır etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde kar kalınlığı, 1 metreye ulaştı.
Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağışın ardından gece saatlerinde eksi 23 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle ilçe buz kesti.
2 METRELİK BUZ SARKITLARI
Çatı saçaklarında oluşan ve boyları yer yer 2 metreye ulaşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturmaya başladı.
İTFAİYE GÖREV BAŞINDA
Bunun üzerine harekete geçen, belediyeye bağlı itfaiye ekipleri, saçakların altına merdiven dayayarak, sarkıtları düşürmek için çalışma başlattı.
İlçe merkezindeki apartman ve iş yerlerinin saçaklarındaki buz sarkıtları, yapılan çalışmayla düşürüldü.