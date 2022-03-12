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    Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.
    • AA
    • 12.03.2022 - 04:54
    • Güncelleme : 12.03.2022 - 05:04
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    Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü

    Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    KAR KALINLIĞI 1.5 METRE

    Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler kara gömüldü.

    30 KÖY YOLU KAPANDI

    İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü - FOTO GALERİ

    Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü - VİDEO

    Karlıova da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü #1

    Karlıova da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü #2

    Karlıova da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü #3

    Karlıova da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü #4

    Karlıova da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü #5


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