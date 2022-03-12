Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı evler kara gömüldü, köy yolları ulaşıma kapandı.
- AA
- 12.03.2022 - 04:54
- Güncelleme : 12.03.2022 - 05:04
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
KAR KALINLIĞI 1.5 METRE
Kar kalınlığının yer yer 1.5 metreye ulaştığı ilçede, tek katlı evler kara gömüldü.
30 KÖY YOLU KAPANDI
İlçeye bağlı 30 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl-Erzurum kara yolunda araçların geçişine kontrollü izin veriliyor. Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü - FOTO GALERİ
Karlıova'da yoğun yağış sonrası evler kara gömüldü - VİDEO