Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
Her iki ilde de sürücüler, zor anlar yaşarken; kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar ulaştı.
- AA
- 29.10.2021 - 14:16
- Güncelleme : 29.10.2021 - 14:26
Kars kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.
15 SANTİME KADAR ULAŞTI
Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.
Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.
ARDAHAN’DA YAĞIŞ
Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.
Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor VİDEO