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Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

Her iki ilde de sürücüler, zor anlar yaşarken; kar kalınlığı bazı bölgelerde 15 santimetreye kadar ulaştı.