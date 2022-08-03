Geçtiğimiz yılın kurak geçmesi nedeniyle istenilen balı elde edemeyen arıcılar, bu yıl yaşanan yoğun yağışların ardından bal üretiminde bolluk bekliyor.

Bu sezon yoğun geçen kar yağışının olumlu etkisi devam ediyor.

Kars'ın coğrafi işaretli balından arıcılar, geçen yılın kurak geçmesi nedeniyle 5-6 kilogram elde etmişti.

Bu yıl yoğun yağışların etkisiyle yaylalar çiçekle kaplandı. Arıcılar ise bal üretiminde bereketli bir sezon olacağını öne sürdü.

15-20 kilogram bal bekleniyor

Arıcılar, kovan başına ortalama 15-20 kilogram bal almayı beklerken bazı arıcılar ise kovan başına 30 kilograma kadar bal alabileceğini belirtiyor.

Oğul veren arılarla gelecek sezon kovan sayısını artırmayı hedefleyen bölgedeki arıcılar, bu sayede bal üretimini de artırmayı bekliyor.

Kars'ın coğrafi işaretli balında bu sezon bolluk bekleniyor VİDEO



"Son yılların en verimli yılını geçireceğimizi düşünüyorum"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, konuya ilişkin olarak şöyle konuştu:

"Kars'ın balı coğrafi işaretli bir bal, doğal, endemik bitkilerin olduğu yayla, meralardan geliyor. Bu yılki organik, coğrafi işaretli bal rekoltesinde kovan başına 15-20 kilogram beklenmektedir. Bu yıl balın kalitesi çok yüksek, o da çiçek çeşitliliğini ve floranın zengin olmasından kaynaklanıyor. Son yılların en verimli yılını geçireceğimizi düşünüyorum. Bundan da çiftçilerimiz çok heyecanlı, bir afet olmazsa arıcıların bu yıl yüzü gülecek."





"30 kiloya yakın bal bekliyoruz"

Kağızmanlı organik bal üreticisi İzzettin Arslan, "Arılar hakkı olan balı aldı, kovan başı 30 kiloya yakın bal bekliyoruz. Bizim balın nektarı farklıdır, tadı kokusu çok iyi. Doğal bal olduğu için hasta olanlar da rahatlıkla yiyebiliyor." dedi.

"Arıların hem oğul atması hem de bal üretimi verimli geçiyor"

AA'nın aktarımına göre; Tekneli köyündeki bal üreticilerinden Cemal Halisoğlu da, "Çok yağış olduğundan çiçek bu yıl fazla. Bundan dolayı dışarıdan bal, polen geldiği için kraliçe arı fazla yumurta atıyor, bu da arının kovandaki nüfusunu artıyor. Bu yıl arının hem oğul atması ve hem de bal üretmesi bakımından çok verimli geçiyor. Bu yıl hem iyi bal üreteceğiz hem de kovanlarımızın sayısı artırarak emeğimizin karşılığını alacağız." diye konuştu.