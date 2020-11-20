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    Kars'ın merkezine kar yağdı

    Kars merkeze mevsimin ilk karı düştü. Sabaha doğru başlayan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 08:08
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    Kars'ın merkezine kar yağdı

    Hava sıcaklığının hissedilir derece de düştüğü Kars beyaz gelinliğini giyerken, kent merkezine de mevsimin ilk karı yağmış oldu.

    VATANDAŞLAR KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

    Kentte soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı.

    Kısa sürede etrafı beyaza bürüyen kar yağışı devam ediyor.

    Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8 derece ölçülürken, sabah saatlerinde eksi 2 derece olarak ölçüldü. Kar yağışını devam edeceği öğrenildi.

    Kars ın merkezine kar yağdı #1

    Kars ın merkezine kar yağdı #2

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