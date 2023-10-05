Kars'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yüksek kesimler kar yağışıyla beyaza büründü. Kartpostallık manzarayı görenler telefonlarına sarıldı.

AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla etkili olan sağanak, havanın soğumasıyla yerini kara bıraktı.

Beyaz örtü mest etti

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 600 rakımlı Soğanlı Dağları, Kumrutepe ve Kızılçubuk mevkisindeki sarıçam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı doğaseverler, yeşil, sarı ve kızıl tonların hakim olduğu ormanlık alanda mevsimin ilk kar görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.

"İlk karı fotoğraflamak için geldik"

İlçe sakinlerinden Ali Kemal İrtürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışının kendilerini sevindirdiğini belirterek, "İlk karı fotoğraflamak için geldik. Sarıkamış inşallah bol, bereketli, güzel bir kış geçirir." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)