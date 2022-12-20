Petrol
79.96
0.20%
Euro
19.7771
-0.03%
Dolar
18.641
-0.05%
Altın
1.073
0.16%
Borsa
5392
-3.29%
Bitcoin
319.257
0.23%
BTXN Coin
7.88
15.54%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

    Karslı çoban, merada doğan kuzuyu 5 kilometre boyunca sırtında ve kucağında taşıdı.
    • 20.12.2022 - 06:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi

    Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki besiciler, dondurucu soğuklara rağmen hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

    'Fındık' merada doğdu

    Yağbasan köyü yakınlarında küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Orhan Aydın, merada koyunları otlattığı sırada "Fındık" adını verdiği bir kuzu dünyaya geldi.

    Kuzuyu bir çuvala koyup sırtına bağlayan Aydın, zaman zaman kucağında da taşıdığı Fındık'ı 5 kilometre yol kat edip köye ulaştırdı.

    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi #1

    "Kuzuyu 5 kilometre sırtımda, kucağımda taşıdım"

    Çoban Aydın, yaşadıkları bölgede henüz kar yağışının etkili olmadığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, hayvanları meralara çıkarmaya devam ettiklerini belirten Aydın, "Yem sıkıntısından dolayı hayvanları yeniden dışarı bırakmak zorunda kaldık. Bu sene havalar iyi gidiyor. Birkaç gün dahi hayvanlar otlasa bizim için bu iyi. Bugün de bir koyunumuz doğum yaptı ve kuzuyu 5 kilometre sırtımda, kucağımda taşıdım." dedi.

    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi #2

    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi #3

    Karslı çoban merada doğan kuzuyu sırtında taşıyarak köye getirdi #4


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Tuzla'da valeler arasında silahlı kavga: 7 gözaltı
    3. Sayfa

    Tuzla'da valeler arasında silahlı kavga: 7 gözaltı

    Vladimir Putin: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir
    Dünya

    Vladimir Putin: Belarus tam anlamıyla müttefikimizdir

    Görüş Bildir