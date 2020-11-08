Karslı güvenlik görevlileri, sık sık nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor. Tilki ile güvenlik görevlilerinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde (KAÜ) güvenlik görevlisi olarak görev yapan Yetkin Sarman ve arkadaşlarının her gün nöbet tuttukları nizamiyeye gelen tilki arasında gönül bağı kuruldu.

TİLKİYİ ELLERİYLE BESLİYOR

Önceleri güvenlik görevlilerinden kaçan tilki, daha sonra ellerinden ekmek yemeye başladı.

Güvenlik görevlileriyle dost olan kızıl tilki, her akşam nizamiyeye gelerek karnını doyurduktan sonra gidiyor.

Nizamiyeye gelen tilkiye “Gel ne istiyorsun. İki ekmeğimizi yedin. Bize ekmek kalmadı" diyen Yetkin Sarman, "Ne kadar tatlı, hele şuna bak. Bugünkü misafirimiz tilki, bizden ekmek istiyor. İki ekmek yedi” diye konuştu.

Kars'ta güvenlik görevlisi Yetkin Sarman, tilkiyi eliyle besliyor ViDEO