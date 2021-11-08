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    Kars'ta 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

    Kars'ta tedavi gören 10 haftalık bebek, ambulans uçakla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
    • AA
    • 08.11.2021 - 00:18
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    Kars'ta 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir'e getirildi

    Kars'ta Harakani Devlet Hastanesinde bir süredir tedavi altında tutulan 10 haftalık bebeğin yapılan tetkiklerinde hidrosefali tanılı şant enfeksiyonu olabileceği belirlendi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI AMBULANS UÇAK GÖNDERDİ

    Bebeğin Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmesine karar verilmesi üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans uçak istendi.

    Doktorların ve diğer sağlık ekiplerinin gözetiminde Kars Harakani Havalimanına getirilen kız bebek, ambulans uçakla Eskişehir'e ulaştırıldı.

    BEBEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

    Hasan Polatkan Havaalanında bekleyen ambulansa alınan bebeğin Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavisine başlandı.

    Kars ta 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir e getirildi #1

    Kars ta 10 haftalık bebek ambulans uçakla Eskişehir e getirildi #2

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